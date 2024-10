Em comemoração à reeleição de Bocalom, Luiz Theodoro traz fotos da campanha e da festa da vitória

Domingo de festa para comemorar a vitória do nosso prefeito Tião Bocalom que, com todos os méritos, foi reeleito para comandar a nossa capital por mais quatro anos.

Trabalho no cerimonial da sua gestão e longe de querer puxar o saco, sou testemunha do emprenho e dedicação que o prefeito tem para transformar Rio Branco numa das melhores capitais do norte do país. Acompanho diariamente o seu trabalho e sei que fará mais uma grande administração para a nossa cidade. Parabéns, prefeito Bocalom. Que Deus continue iluminando o seu caminho. Confira os flashs da festa da vitória!!!!!