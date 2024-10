Em Sena, jornalista comemora aniversário e agradece carinho da população; veja mensagem

A jornalista e pedagoga Gessiane Costa celebrou mais um ano de vida no último dia 19 de outubro, recebendo uma onda de mensagens de carinho e felicitações da comunidade local. Conhecida por sua atuação no rádio e na imprensa, Gessiane tem uma carreira marcada pela proximidade com o público e pelo profissionalismo.

Locutora, repórter e apresentadora de rádio, Gessiane apresenta atualmente um programa de entretenimento na Rádio Dimensão FM, onde conquistou o carinho dos ouvintes. Com bacharelado em Comunicação Social e pós-graduações em Assessoria de Imprensa e Marketing Político, ela construiu uma trajetória sólida no jornalismo acreano. Sua carreira teve início na Rádio Difusora de Sena Madureira e se expandiu para veículos como o Jornal Página 20 e a TV Gazeta, em Rio Branco.

Além da experiência no jornalismo, Gessiane também atuou como assessora de imprensa na Prefeitura de Sena Madureira em duas gestões, reforçando sua habilidade em comunicação pública.

Nas redes sociais, a jornalista expressou sua gratidão pela enxurrada de mensagens recebidas no dia de seu aniversário:

“Quero agradecer pelo carinho de cada um de vocês, que reservaram um tempinho para me desejar felicitações no dia do meu aniversário. Muito obrigada de coração, pelo carinho comigo. Que Deus abençoe ricamente a vida e a família de todos. Gratidão!”

Parabéns, Gessiane Costa, por mais um ano de vida e por sua contribuição ao jornalismo e entretenimento local!