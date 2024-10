Entenda recente tensão entre Coreias que causou ameaças de Kim Jong-un

Tecnicamente em guerra desde a década de 50, Coreia do Norte e Coreia do Sul vivem novo momento de tensão nesta semana, com Kim Jong-un ameaçando iniciar uma guerra contra o país vizinho.

O pontapé para a recente agitação militar entre os dois países aconteceu última sexta-feira (11/10), após o governo norte-coreano acusar a Coreia do Sul de infiltrar drones em seu território.

De acordo com o regime de Kim Jong-un, as aeronaves não tripuladas teriam sobrevoado o país nos últimos dias 3 e 9 de outubro, com propaganda anti-Coreia do Norte. O governo da Coreia do Sul negou ter conhecimento da ação, mas recebeu ameaças de retaliação.

A resposta norte-coreana ao incidente aconteceu quatro dias depois, quando o governo Kim determinou a explosão de estradas que ligam os dois países.

Segundo comunicado do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, militares sul-coreanos responderam as explosões com tiros. Ninguém ficou ferido durante a ação.