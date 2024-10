Estádio da final da Libertadores é fechado pela polícia argentina

A Polícia Municipal de Buenos Aires e a Agência Governamental de Controle fecharam o estádio Monumental de Núñez após a festa com fogos de artifício e sinalizadores na partida dessa terça-feira (29/10). Antes do duelo entre River Plate e Galo, a torcida do time argentino fez show de pirotecnia para apoiar o clube na expectativa de uma remontada.

Palco da final da Libertadores, o Monumental de Núñez foi fechado após as autoridades locais encontrarem fogos de artifício no estádio durante inspeção do espaço. A festa da torcida do River Plate também contou com sinalizadores, ambos proibidos pelo regulamento da Conmebol.

Após a inspeção, a Polícia Municipal de Buenos Aires definiu, em conjunto com a Agência Governamental de Controle da Argentina, que o estádio ficaria fechado até o pagamento de uma multa de valores não divulgados. Apesar da sanção, a Conmebol segue com o planejamento de realizar a final da competição na casa do River Plate.

O primeiro finalista da Libertadores foi definido nessa terça-feira. O Galo garantiu vaga na decisão após empate com o River em 0 x 0 na Argentina. Botafogo e Peñarol decidem o segundo lugar na final nesta quarta-feira (30/10), com a classificação alvinegra bem encaminhada após goleada por 5 x 0 na equipe uruguaia no Nilton Santos.