Festa da Música Brasileira: artistas acreanos agitam a sexta-feira em Rio Branco

Na próxima sexta-feira, 1º de novembro, a Confraria Gastrobar vai pulsar ao som da música brasileira e acreana com a “Festa da Música Brasileira,” que reúne Diogo Soares, vocalista da icônica banda Los Porongas, ao lado da Machine Blues. O evento contará também com convidados especiais como Duda Modesto e Dito Bruzugu, da banda Os Descordantes, que se unem para uma celebração imperdível das riquezas sonoras locais e nacionais.

Com uma proposta que mistura o peso do blues e a essência do rock com a brasilidade das composições populares, o repertório da noite foi cuidadosamente selecionado para encantar o público e promover uma experiência autêntica. “Queremos que a Confraria seja tomada pela energia única que a música ao vivo oferece, celebrando o que temos de mais genuíno na nossa sonoridade regional,” afirma Diogo Soares.

Entre as músicas da noite, o público poderá curtir sucessos dos Los Porongas, Pia Vila, Filomedusa e Os Descordantes, além de interpretações de clássicos da MPB como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben, Tim Maia, Djavan, João Donato, Belchior, Chico Buarque, Chico Science, Gonzagão e Johnny Hooker. A seleção promete agradar a todos os gostos, destacando a diversidade e a riqueza da música popular brasileira.

Outro destaque do evento é a proposta inovadora para o couvert artístico, que permite uma contribuição flexível de acordo com o nível de apoio e envolvimento do público: R$20 (mínimo), R$35 (fã firmeza) e R$50 (fortalece demais). Tudo pensado para promover a valorização da cena musical local, tornando o evento acessível e acolhedor para todos.

Serviço:

– Evento: Festa da Música Brasileira – Diogo Soares e Machine Blues feat. Duda Modesto e Dito Bruzugu

– Data: Sexta-feira, 1º de novembro de 2024

– Horário: 21h

– Local: Confraria Gastrobar (Parque da Maternidade)

– Couvert sugerido: R$20 (mínimo), R$35 (fã firmeza), R$50 (fortalece demais)

Uma noite inesquecível espera por quem quiser vivenciar a força da música local e homenagear os grandes nomes da música popular.