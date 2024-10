Foragido da justiça do Acre é executado com mais de 10 tiros em zona rural no Peru, onde se escondia

Um homem identificado como João Maciel, de aproximadamente 30 a 40 anos, foi encontrado morto na zona rural do distrito de Ibéria, no departamento de Madre de Dios, Peru, na província de Tahuamanu.

Imagens divulgadas na segunda-feira (30), mostram Maciel já sem vida, com sinais de execução. O local do crime está a cerca de 62 quilômetros da cidade de Assis Brasil, no interior do Acre. Maciel, que era foragido da Justiça brasileira, foi encontrado com mais de 10 perfurações de tiros pelo corpo.

De acordo com informações da polícia, João Maciel tinha ao menos três mandados de prisão em aberto no Acre, relacionados a envolvimento em furtos. Ao ser informado sobre o cerco das autoridades brasileiras para prendê-lo, ele teria fugido para o Peru, onde estaria vivendo desde 2020.

Nesse período, o homem trabalhava com gado em propriedades da zona rural da região peruana. Não há informações se ele retornou ao Brasil em algum momento.

Ainda não se sabe se o corpo será levado para o Brasil, nem se as autoridades peruanas iniciaram uma investigação sobre o crime.