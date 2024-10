Furacão Milton: por que furacões estão ficando mais fortes e perigosos

Por exemplo, estima-se que as enchentes provocadas pelo furacão Katrina em 2005 foram 15% a 60% maiores do que seriam, caso o mesmo fenômeno tivesse acontecido em 1900.

Furacões provocam outros problemas, como chuva intensa e enchentes, que são fenômenos que estão se intensificando com as mudanças climáticas.

Enquanto isso, o aumento do nível do mar em curtos períodos de tempo, provocado por furacões, está acontecendo em cima de uma base já maior.

Isso acontece porque o nível do oceano já está maior, por causa do derretimento de camadas polares e aquecimento do mar.

“O aumento do nível do mar faz crescer a profundidade de enchentes, o que faz com que os furacões sejam ainda mais devastadores do que em anos passados”, diz Andrew Dessler, professor de ciência atmosférica da Texas A&M University.