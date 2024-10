Gerlen Diniz garante R$ 1 milhão para construção de clínica de hemodiálise em Sena

Uma notícia animadora chega para os moradores de Sena Madureira e todo o Vale do Purus nesta terça-feira (15). O empresário Alessandro Nasserala, proprietário do Hospital do Rim em Rio Branco, confirmou que ainda este ano terá início a construção de uma clínica na cidade para atender pacientes que precisam de hemodiálise. A novidade promete aliviar a rotina de aproximadamente pessoas que atualmente se deslocam diariamente para a capital em busca do tratamento.

Alessandro garantiu que a nova clínica entrará em funcionamento no início de 2025. “Já vamos iniciar as obras lá em Sena, e se Deus quiser estaremos abrindo a Clínica dos Rins no começo do ano para atender essa população”, afirmou o empresário.

Gerlen Diniz (PP), confirmou a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a construção da clínica. A nova clínica será dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes renais e não terá estrutura hospitalar, mas oferecerá este serviço essencial, que beneficiará não apenas moradores de Sena Madureira, mas também das cidades próximas, como Feijó e Tarauacá.