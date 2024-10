Gladson busca apoio junto à ministra Nísia Trindade, para avanços em obras da Saúde no Acre

A habilitação do serviço de traumatologia e ortopedia do Pronto-Socorro de Rio Branco, a qualificação da UPA de Cruzeiro do Sul e a habilitação de 11 salas de estabilização de unidades de saúde em diversos municípios, foram algumas das solicitações feitas pelo governador Gladson Cameli para a ministra da saúde, Nísia Trindade, em audiência, nesta terça-feira, 15, em Brasília.

Governador Gladson Cameli solicitou apoio da ministra da Saúde, Nísia Trindade, para diversas obras na área de saúde no estado. E aproveitou para presenteá-la com um botton do Acre/ Foto: Ministério da Saúde

No encontro, que teve a participação de secretários das áreas abrangidas e da Representação do Governo em Brasília, também foram tratados assuntos como recursos para avanços nas obras da Nova Maternidade e do Hospital Infantil, em Rio Branco, além do hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, e do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira.

“São obras e serviços de extrema importância para prestar os serviços que a população precisa”, disse o governador lembrando as necessidades da população, os trabalhos que “estão sendo realizados para mais avanços com este objetivo” além de preparar a estrutura de saúde para as futuras gerações do estado. “A luta é para cuidar das pessoas agora e no futuro”, disse ele, destacando a importância do apoio federal neste sentido. No encontro, o governador presenteou a ministra com um botton do Acre.

A ministra afirmou-se sensível com os pleitos e colocou a equipe do ministério à disposição para “avaliar a melhor forma de ajudar o estado”. Também presente à reunião, o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a sensibilidade do governo federal e do Ministério da Saúde com a região Norte, principalmente com o Acre, inclusive enviando equipes para verificar presencialmente a situação e formas de apoio.

“A ministra e a equipe técnica se colocaram à disposição para avaliar a melhor maneira de que esses processos saiam em um menor período de tempo”, afirmou Pedro Pascoal, reforçando a importância das iniciativas para a população acreana.

Equipe do governo do Acre em reunião com equipe do ministério da Saúde, nesta terça-feira, em Brasília/ Foto: Ministério da Saúde

“A gente tem avançado nas obras da saúde no estado como um todo e tudo isso carece dessa parceria com o governo federal”, afirmou o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, que também participou do encontro e afirmou-se otimista quanto aos futuros resultados da reunião, destacando, inclusive, que a execução das obras de saúde no estado foi elogiada pela equipe do ministério durante a reunião.

Além do Ministério da Saúde, o governador teve audiências em outros ministérios como da Educação e do Meio Ambiente, as quais também tiveram a participação do representante do governo na capital federal, secretário Fábio Rueda.

“Nosso papel é buscar dar todo o suporte para o governador Gladson Cameli e a todo o grupo de secretariado, para garantir a continuidade das importantes obras estruturantes no nosso estado”, disse o secretário, lembrando a função da Representação no acompanhamento e busca de soluções para os pleitos do governo em Brasília.

Também participou das audiências o chefe de gabinete do governador, José Messias.