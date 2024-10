Gladson publica novas exonerações e nomeações e faz troca de diretor; veja lista

O governador Gladson Cameli voltou a realizar mudanças na estrutura do governo e publicou uma série de exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados. A lista foi publicada no Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (30).

Dentre as mudanças está a exoneração de Márcio Barros de Oliveira do cargo de diretor de Modernização e Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado de Administração (SEAD). Para ocupar o cargo, foi nomeado Paulo Henrique Silva de Oliveira.

Veja nomeações e exonerações:

Exonerar, a pedido, MÁRCIO BARROS DE OLIVEIRA do cargo de Diretor de Modernização e Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado de Administração – SEAD, nomeado através do Decreto nº 111-P, de 3 de janeiro de 2023.

Exonerar, a pedido, PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, nomeado através do Decreto nº 5.785-P, de 5 de janeiro de 2024.

Nomear PAULO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA para exercer o cargo de Diretor de Modernização e Desenvolvimento Institucional da Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Nomear GLEYCINAIRA YNGRIDE FARIAS DA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Administração – SEAD.

Exonerar JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-1, nomeado através do Decreto nº 7.583-P, de 7 de agosto de 2024.

Nomear LUCENIR DA SILVA E SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-1, no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE.

Exonerar ELIANE DA SILVA VIEIRA MOREIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, nomeada através do Decreto nº 7.199-P, de 26 de junho de 2024.

Nomear FRANCISCO DA SILVA MAIA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.

Exonerar AURYANE MARCOLINO CHAVES CAVALCANTE do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 2.822-P, de 28 de março de 2023.

Nomear NAEL CUNHA DA SILVA para exercer o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Nomear BARBARA VITORIA VIANA DE ANDRADE para exercer o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação – SEE.

Nomear THIEGO LIMA DE SOUZA para exercer o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer – SEEL.

Nomear LAUANA ESTEFANE SOUZA DA SILVA para exercer o cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar MARY LOURDES DA COSTA ZAIRE HOLANDA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 6.826-P, de 16 de maio de 2024.