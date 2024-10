Gladson voltará para o Acre em voo inaugural da Azul, que estreia nesta sexta em Rio Branco

A ampliação dos voos para o Acre tem sido uma luta permanente do governador Gladson Cameli. É graças a essa atuação, sempre em unidade com a bancada federal, que Cameli participa nesta sexta-feira, 4, pela manhã, do voo inaugural da empresa Azul Linhas Aéreas para Rio Branco.

“Estarei presente no voo inaugural da Azul linhas aéreas, nesta sexta-feira, para prestigiar esse tão importante retorno de mais uma opção de voos para o nosso estado”, disse Cameli em vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, antes de embarcar de volta para o Brasil, após agenda em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para tratar de temas que incluíram investimentos nas áreas de desenvolvimento sustentável, crédito de carbono e bioeconomia.

Segundo Cameli, o retorno dos voos é uma união de esforços que envolve governo do Estado, bancada federal e todos aqueles que têm compromisso com o estado e a entrada de mais uma companhia aérea, garantindo mais uma opção para que os acreanos possam voar com qualidade a um preço justo.

“O trabalho não para. Vamos continuar lutando para diminuir as diferenças no nosso estado, e como o Acre tem um grande fluxo de passageiros, a ampliação é oportuna e necessária. O retorno dos voos da Azul é resultado de um grande esforço conjunto do governo com a bancada federal, e quero agradecer a todos os nossos parlamentares que não mediram esforços para garantir a implantação desses novos voos”, disse.