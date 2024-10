Governo do Acre conhece rota boliviana que deve agilizar acesso aos portos peruanos rumo ao Pacífico

Gestores do governo do Acre, representantes do governo federal e da Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) debateram no fim de semana, com autoridades bolivianas, no Departamento de Pando, o avanço de medidas conjuntas para tratar os gargalos do comércio exterior e a melhoria no processo de exportação e importação de produtos entre o Acre e a Bolívia.

O assessor da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Ricardo Nascimento, representou o titular da pasta, Assurbanipal Mesquita. A agenda contou com a presença do presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, e do superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no Acre, Paulo Trindade.

Três pautas importantes nortearam a agenda. A primeira, ligada ao acesso do corredor interoceânico, levou a delegação acreana para conhecer a estrada, que fica a 8 km da cidade de San Lourenzo, no Departamento de Loreto, no Peru. “Essa rota agiliza a ligação com os portos peruanos rumo ao Pacífico; fortalecer essa ligação é importante para o Acre”, observou Ricardo Nascimento.

O deputado Luiz Gonzaga chamou a atenção para a viagem mais curta, pela estrada construída do lado boliviano, na ligação com Puerto Maldonado. “É menos de cem quilômetros, isso facilita as exportações e importações para os empresários das regiões”, disse.

O parlamentar frisou que esse é um trabalho que conta com total apoio do governador Gladson Cameli. Ele agradeceu ao governo de Pando, Regis Germán Richter, pelo convite para o conhecimento das obras estruturantes. “Com o acesso facilitado ao Pacífico, especialmente com a inauguração do Porto de Chancay, empresários terão mais vantagens, economizando tempo e custos no transporte. Essa parceria entre os países é fundamental para impulsionar a integração econômica e valorizar nossa Amazônia, gerando crescimento sustentável para todos”, destacou.

A agenda incluiu, ainda, uma visita à Aduana de Fronteira, na Bolívia, onde a comitiva foi recepcionada pelo diretor da Aduana Cobija, Ailton Suárez. Durante a visita às instalações, o secretário de Infraestrutura de Pando, Giovani Bezerra, explicou que a estrutura para que o posto aduaneiro funcione já está pronta e que faltam apenas detalhes para entrar em funcionamento.

“Já estamos com toda a estrutura pronta, aguardando apenas a abertura. Será uma rota alternativa para somar à rota de Assis Brasil. Essa rota diminuirá custos e tempo de trafegabilidade e fará com que a exportações do Brasil cheguem ao corredor bioceânico mais rápido”, disse Giovani.

Paulo Trindade afirmou que a nova rota de exportação trará economia aos empresários acreanos: “Essa rota também vai desenvolver municípios mais afastados dos grandes centros”.

Ainda fez parte dos compromissos entre as delegações da Bolívia e do Acre uma visita à fábrica de castanha Tahuamanu. Nesse encontro, as autoridades foram acompanhadas do gerente geral do grupo empresarial Arsa, Daniel Ardaya, e da gerente operacional Anelys Salazar. As delegações foram recepcionadas pelo gerente geral da Tahuamanu, Dinko Fernández.

Pela delegação acreana participaram ainda das visitas os servidores Milton Domingues Neto (Anac) e o coordenador do GT Acre-Ucaialy, Francimar Cavalcante.