Governo nomeia nova presidente do IMC após mudanças no Meio Ambiente; conheça

Algumas mudanças foram realizadas no Governo do Estado. Em edição extra do Diário Oficial, publicada na noite desta sexta-feira (19), o Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC) recebeu uma nova gestora para comandar a pasta.

Com a saída de Julie Messias do cargo de presidente da Secretaria de Meio Ambiente, nesta semana, o ex-presidente do IMC, Leonardo das Neves Carvalho assumiu o posto.

No IMC, nesta sexta, foi nomeada como presidente Jaksilande Araújo de Lima, que era diretora executiva do órgão.

Quem assume a diretoria deixada por Araújo é Leonardo Ferreira Lima Filho, que também já atuava no IMC.