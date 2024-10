Governo revoga decreto que dispensava idosos e grupos de risco do trabalho presencial devido à fumaça

Em 3 de setembro, o Governo do Acre publicou um decreto que dispensava do trabalho presencial um grupo de servidores que são mais sensíveis à fumaça, que atingiu a cidade de Rio Branco nos últimos meses, e a pouição no ar.

Nesta segunda-feira (14), o governador Gladson Cameli publicou um decreto que revoga o anterior, considerando a nota técnica 24/2024 da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema).

“É uma questão de saúde. Saúde é vida e nós precisamos estar reunidos. Eu preciso que a população entenda que nós vamos fazer tudo aquilo que podemos para tentar diminuir o prejuízo, principalmente das crianças e dos mais idosos”, disse Gladson quando anunciou o decreto durante a Expoacre 2024.

Na época, Gladson anunciou uma série de medidas por conta da fumaça, inclusive o cancelamento do desfile cívico de 7 de Setembro.