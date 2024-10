Halloween da Cê Acredita, noite latina e muito samba; veja como curtir o fim de semana com o Giro Cultural do ContilNet

E aí pessoal, depois de um pequeno período de pausa, o Giro Cultural do ContilNet está de volta, trazendo especialmente para você tudo de melhor que vai estar acontecendo pela cidade neste final de semana. Bora descobrir onde se encontra com a galera no sextou?

O giro começa muito especial para os órfãos do antigo Recanto, com o Halloween da Cê Acredita! Preparem suas fantasias e aproveitem para curtir uma das festas de Halloween mais tradicionais de Rio Branco depois de tantas edições! A festa acontece no sábado (26), lá no Quintal (no finado Recanto).

Se ainda quer curtir uma boa festa de dia das bruxas, mas não gosta muito da energia do Recanto, o Studio também vai estar horripilante e aceitando muitas travessuras (ou doces), no dia 26.

Na sexta-feira no Studio vai ter especial The Strokes, banda nova-iorquina de indie rock de 1998. Para aqueles que não estão procurando nada assustador e querem curtir um bom rock and roll essa é a opção da semana. O show fica por conta de Dito Bruzugu e Fernando Campos.

A Confraria traz na sexta-feira (25) um especial para los amantes de música latina de corações calientes. Já no sábado, teremos a aquarela brasileira, com um ótimo samba comandado por Anderson Liguth.

O Garagem tem seu tradicional karaokê de quinta-feira para os cantores de chuveiro, mas o brilho deste fim de semana por lá é o passeio das Harleys Davidson, que vai ter como ponto final o bar, para os amantes e entusiastas poderem confraternizar essa paixão motorizada.

No Quintal teremos feijoada beneficente em prol da Seleção Master Feminina de Handebol do Acre, então se quiser ajudar as nossas meninas a competirem e também encher a barriguinha com uma ótima feijoada, o Quintal com certeza é o teu lugar!

Pra finalizar o final de semana, a nova casa de samba da capital, o Quintal da Resenha leva Brunno Damasceno a partir do finzinho de tarde, às 17h, também no dia 26! Eu ainda não fui por lá, mas dizem que tá bombando, que tal conferir?!?!

Esse foi mais um Giro Cultural do ContilNet, trazendo o melhor do entretenimento para você! Até semana que vem com mais recomendações!