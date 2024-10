Homem é morto a tiros enquanto almoçava em restaurante. Vídeo

Um homem, de 38 anos, foi executado por um suspeito em uma motocicleta em um restaurante em frente ao Mercado do Porto, na manhã desta quarta-feira (30), em Cuiabá (MT). Identificado como Irineu Pedroso, homem foi atingido por três disparos de arma de fogo e morreu no local.

Câmeras de segurança mostram o momento da chegada do suspeito em uma moto.

De acordo com o subtenente da PM Hermes, testemunhas relataram que a vítima almoça todos os dias no mesmo restaurante e que seria um bom funcionário, sem desavenças conhecidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) informou que Irineu foi atingido na região da cabeça e no quadril.

