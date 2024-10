Ifac abre inscrições com 40 vagas para curso básico de Libras; veja como se inscrever

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas do campus Rio Branco (Napne/Campus Rio Branco), está com inscrições abertas para o curso básico de Libras.

Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas para servidores, estudantes e toda comunidade, além de lista de espera. Para participar é necessário ter idade mínima de 18 anos. As aulas terão início em 4 de novembro, e serão ministradas pelos intérpretes de Libras do campus da capital acreana.

As atividades vão acontecer todas as segundas-feiras e quartas-feiras, das 19h às 21h. A iniciativa conta com carga horária de 120 horas e a previsão de encerramento das atividades acontecerá em março de 2025.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até esta sexta-feira (25). Clique Aqui e saiba mais.