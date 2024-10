Em jogo isolado do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Flamengo nesta quarta-feira (30/10). A partida é válida pela 17ª rodada e será disputado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Internacional é o 5º colocado do Brasileirão, com 52 pontos. Tem 2 a menos que o rival do jogo desta noite, o Flamengo, que se encontra na 4ª posição. Para o Colorado, uma vitória é importante para entrar no G4. Já o Rubro-Negro quer subir para o 3º lugar, e entrar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo vem de vitória em sua última partida pelo Brasileirão. A equipe carioca derrotou o Juventude, no Maracanã, por 4 x 2. Já o Internacional atravessa uma sequência sem perder na competição nacional. O time gaúcho está há 11 jogos sem saber o que é derrota.

Além dos resultados positivos no certame, outro fator é favorável ao Inter: a

última derrota do Colorado para o Flamengo em casa foi em 2021, quando os rubro-negros venceram por 2 x 1, com gols de Gabigol e Andreas Pereira. Taison fez o gol do Internacional. De lá para cá, foram dois jogos, com duas vitórias gaúchas no Beira-Rio.