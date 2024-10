Jorge Viana diz que Brasil deve bater os 800 bilhões de dólares no comércio exterior em 2025

Em baixa na política partidária na terra que lhe serviu de berço, o ex-governador e ex-senador pelo Acre, Jorge Viana, do PT, agora diretor-presidente da ApexBrasil, parece estar em alta quando o assunto é negócios no Brasil e no exterior. É o que informa a revista Veja desta semana ao revelar que, segundo o próprio Jorge Viana, o Brasil deve bater os 800 bilhões de dólares no comércio exterior em 2025.

Os dados, de acordo com a revista da Editora Abril, são exclusivos da ApexBrasil e mostram que, mesmo em um contexto de queda dos preços das commodities, o Brasil segue batendo recordes. Entre janeiro e setembro de 2023, o país exportou mais de 255 bilhões de dólares para diferentes países. Mantido esse ritmo, o país deve ultrapassar os 800 bilhões de dólares movimentados no comércio exterior, aponta a revista, citando Jorge Viana como fonte.

“O Brasil está entrando em uma nova era tanto no comércio exterior quanto na atração de investimentos. As exportações de bens, somadas com as de serviços, devem bater os US$ 800 bilhões neste ano, nos aproximando da era trilhardária”, diz o presidente da agência ApexBrasil, Jorge Viana.

De acordo com os números de Veja, os principais destinos das exportações brasileiras foram China (-1,2%), União Europeia (+4,9%), Estados Unidos (+10,3%) e Argentina (-29,2%), enquanto as regiões em que o Brasil mais ampliou sua presença em comparação com o mesmo período do ano passado foram Oriente Médio (+23,5%) e África (+22,9%).

Esses e outros dados fazem parte do Impulso das Exportações, um boletim trimestral da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos com os principais destaques da balança comercial e de investimentos, informa a revista.