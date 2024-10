Jornalista Kelly Kley comemora segundo aniversário com amigos em festa intimista; FOTOS

A jornalista Kelly Kley celebrou, neste sábado (26), a segunda parte de seu aniversário em uma festa especial com amigos e familiares. Após o primeiro evento, realizado no restaurante Picanha Mix, no antigo ‘O Paço’, Kelly preparou outra comemoração para um grupo mais próximo, em clima intimista e descontraído.

A festa foi marcada por pratos típicos, como o tradicional arroz de galpão e chopp Altaneira, proporcionando um ambiente acolhedor para todos os presentes. Em conversa com a coluna Douglas Richer, Kelly compartilhou sua felicidade por poder celebrar essa data com pessoas queridas e afirmou que a noite foi pensada para ser inesquecível, se estendendo até o amanhecer.

Recém-destaque na Revista Mulher de Negócios, com circulação nacional e internacional, Kelly Kley celebrou mais um ano de vida em um clima de muita alegria e companheirismo.

Veja fotos exclusivas cedidas para nossa coluna: