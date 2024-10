Jovem de 26 anos tem parada cardiorrespiratória e morre em motel

Um homem, de 26 anos, morreu na madrugada desse sábado (19/10), em um motel do Núcleo Bandeirante. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram a vítima deitada no chão em parada cardiorrespiratória. A identidade do jovem não foi divulgada.

A corporação infirmou que, imediatamente, realizou o protocolo de reanimação cardiopulmonar e, após 50 minutos de manobras, o óbito foi declarado no local por médico do serviço avançado do Samu.

Já a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada, via 190, por volta das 04h20. Os funcionários do estabelecimento informaram que um cliente estava visivelmente alterado, nu, correndo atrás de sua companheira. Enquanto corria, ele quebrava vários itens no interior do motel.

Surto

No local, os policiais encontraram o homem, ainda visivelmente descontrolado, jogando-se contra os portões de saída e as portas dos quartos, gritando que havia aranhas sobre ele e que elas iriam matá-lo. O indivíduo foi contido pelos policiais.

Tanto o responsável pelo motel quanto a companheira do homem optaram por não representá-lo, solicitando apenas que ele fosse embora.

O jovem foi, então, orientado a recolher seus pertences no quarto e deixar o local. Contudo, ele voltou a se jogar contra os policiais e os portões, até se deitar no chão e ficar imóvel.

Os policiais solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros. Quando os bombeiros chegaram, constataram que o homem ainda apresentava sinais vitais e iniciaram manobras de reanimação cardiorrespiratória, mas sem sucesso.

A companheira informou que ambos haviam consumido cocaína e álcool, além de o homem ter ingerido medicamento controlado, o que pode ter contribuído para o comportamento alterado.

O responsável pelo estabelecimento e a companheira do homem foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Pistão Sul), onde a ocorrência foi registrada.