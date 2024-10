Jovem desobedece ordem de parada da PM, tenta fugir e acaba batendo na traseira de carro

A motociclista Suelem Dutra Silva, 39 anos, ficou ferida após fugir dos militares do Batalhão de Trânsito e bater na traseira de um veículo na noite deste domingo (13), na Via Chico Mendes, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Batalhão de Trânsito, Suelem trafegava na BR-364 em uma motocicleta Yamaha YBR Factor, de cor preta, quando desobedeceu a ordem de parada. A motociclista seguiu pela Via Chico Mendes, no sentido bairro-centro, em alta velocidade, na tentativa de fugir, quando, inesperadamente, colidiu com a traseira de um veículo modelo Corsa Classic, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, Suelem foi arremessada, quebrando o vidro traseiro do veículo. Ela sofreu um corte extenso na mandíbula, um corte no punho direito e sentiu dores na perna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Suelem ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos policiais militares que ajudaram a organizar o trânsito. No local, não houve perícia. A moto foi removida por um guincho.