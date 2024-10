Justiça mantém decisão da Globo e Jarude não participará do último debate, nesta quinta

O candidato a prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude (NOVO), falou nesta quinta-feira(3), sobre a decisão da Justiça Eleitoral, que acatou a solicitação da Globo, impedindo a sua participação no último debate, que será realizado pela Rede Amazônica.

O politico entrou com a ação na última quarta-feira (2), destacando que iria correr atrás de seus direitos democráticos, já que a situação, de acordo com suas palavras, afeta não só a ele, mas os outros candidatos e os eleitores.

“Pessoal acabei de ser pego de surpresa com a decisão da Justiça, que infelizmente deu a vitória para a Globo, e nós não vamos participar desse ultimo debate. Não sei dizer por que tanto esforço em me tirar dessa oportunidade de falar com você”, disse.

Jarude comenta ainda que vai estudar o que fazer ainda com a sua base, e diz não entender a decisão, já que acredita não ter descumprido nenhuma regra. “Eu participei de outros debates, em outras emissoras, e também participei de várias entrevistas onde nunca ofendi nenhum jornalista. Não pude ler toda a sentença, mas voltarei para a base agora e breve darei mais notícias”.

A Rede Amazônica explicou que o debate está aberto a todos os partidos, coligações ou federações que tenham, no mínimo, cinco representantes no Congresso Nacional, conforme as diretrizes da Justiça Eleitoral. O NOVO – partido de Jarude – tem apenas 3 deputados federais no Congresso, por isso a decisão de mantê-lo fora foi mantida