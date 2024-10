Mãe de estudante acreano inova ao fazer Elevado da Dias Martins no ‘Dia do Cabelo Maluco’

Uma nova mania que tem rodado as escolas de todo Brasil, também tem feito muito sucesso no Acre. Chegou outubro, e o ‘Dia do Cabelo Maluco’ tem feito a alegria da criançada. E uma mãe que mora no estado acreano, colocou toda sua inspiração para fazer o melhor penteado.



A criadora de conteúdo, Franciane Martins, publicou um vídeo com as madeixas de seu filho José, que caiu na brincadeira e chamou atenção nas redes. A escolha foi o Elevado da Estrada Dias Martins, que está sendo construído pela prefeitura de Rio Branco.

“Chegou o tão sonhado Dia do Cabelo Maluco, que deixa todas as mães malucas. E aqui em casa a gente resolveu fazer uma coisa não tão simples, que foi o Elevado da Dias Martins. Sim, essa foi a nossa fonte de inspiração”, disse.

A mãe ainda brinca, e diz que o feito é uma homenagem a obra que pretende mudar o cenário e melhorar a vida dos acreanos. “Sabemos que o Elevado ainda não está pronto, mas o do prefeito José já está”, declarou.

Veja o vídeo