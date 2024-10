Marina Silva deve depor sobre queimadas na Câmara dos Deputados na próxima semana

A acreana Marna Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, deverá depor, na semana que vem, provavelmente na quarta-feira (15), na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, que aprovou a oitiva sua oitiva em sessão da semana passada. A ministra deverá dar explicações sobre o aumento das queimadas no Brasil.

O requerimento, de autoria do presidente da Comissão, Evair de Mello (PP-ES), teve o caráter de convocação transformado em convite por meio de um acordo com a base governista, após intervenção do Planalto. O autor do requerimento, segundo a Agência Câmara, afirmou que a ministra precisa ser ouvida por conta da falta de proatividade do Governo Federal quanto à crise climática. “É importante ouvir a ministra Marina Silva na Câmara para expor sua incompetência em lidar com as queimadas, que só aumentaram”, disse Evair.

Ele ainda acrescentou: “Marina virou fumaça diante da crise climática, enquanto propõe medidas radicais como o confisco de terras, prejudicando produtores rurais e gerando mais insegurança no campo. Precisamos respostas claras e ações efetivas, não ideologia”.

A ministra admitiu recentemente que a estratégia do governo para lidar com o período de estiagem e queimadas “não foi suficiente”, colocando o Brasil como “vítima” da mudança climática.

“O que nós estamos descobrindo agora é que [o planejado] não foi suficiente. E ter essa clareza e essa responsabilidade de não querer mascarar a realidade ou minimizar a realidade faz parte de uma postura republicana diante da sociedade”, afirmou a ministra em entrevista à Folha de S.Paulo, antes de embarcar para os Estados Unidos, onde participou da Cúpula do Futuro, evento realizado durante a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Em agosto, foi registrado quase metade do total de incêndios florestais do ano, segundo o Monitor do Fogo, da ONG MapBiomas. Foram queimados 5,65 milhões de hectares, o equivalente à cerca de 49% de toda a área devastada desde janeiro — uma extensão comparável ao tamanho do estado da Paraíba.