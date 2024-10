Modelo Caroline Francischini diz que não sabe do paradeiro da filha

A modelo Caroline Francischini chocou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um vídeo em que, segundo ela, é agredida pelo próprio irmão. A famosa ainda revelou que sua filha foi levada pelo mesmo homem a pedido da própria mãe. Ela reforçou, ainda, que voltou a ser alvo de ameaças e fez um desabafo emocionado.

Tudo começou na noite desta quarta-feira (30/10), quando Caroline Francischini publicou no seu Instagram um vídeo em que é atacada por um homem e derrubada no chão. De acordo com a modelo, a pessoa que aparece nas imagens é seu irmão, que teria sequestrado sua filha a pedido da própria mãe. O motivo seria o recebimento de uma pensão.

As gravações são de 2023. “Gente, esse homem do vídeo é o meu irmão. Ele obedeceu uma ordem da minha mãe, narcisista, pra vir pra São Paulo buscar minha filha e levar ela embora pra ela ganhar pensão. Eu não sei da minha filha faz mais de um ano, como ela tá, se ela não tá, onde ela tá, eu não sei”, disse a modelo.

“Fui muitas vezes atrás e eu tinha uma Maria da Penha contra ele depois disso, mas a Maria da Penha venceu, coisa que eu não sabia. E agora, eu estou recebendo ameaças de novo. Só por isso eu tô fazendo isso [divulgando o caso]”, reforçou Caroline Francischini, de 34 anos.

Deu detalhes

A famosa voltou aos stories do Instagram na tarde desta quinta-feira (31/10), após a repercussão dos vídeos. “Muita gente vindo falar pra fazer boletim de ocorrência. Tudo isso já foi feito gente. Foi a primeira Maria da Penha entre irmãos do Brasil e ela venceu, e eu voltei a ser ameaçada”, reforçou.

“E não consigo ver minha filha até hoje, sofrendo alienação parental. É difícil lidar com narcisista né?”, reforçou Caroline, ao citar a mãe. “Hoje eu tô bem melhor do que eu estava um ano atrás. A justiça tarda, mas não falha”, encerrou a modelo.

Também nesta quinta (31/10), ela publicou uma foto ao lado da filha e se declarou à herdeira. “Minha vida todinha”, resumiu a modelo.

Caroline Francischini foi diagnosticada recentemente com câncer no útero e precisou passar por cirurgia em janeiro deste ano. O procedimento foi realizado no na hospital Pro Matre, em São Paulo. A famosa já desfilou para as diversas marcas, como Max Mara, Fendi e Celine, e também já estrelou editoriais para revistas nacionais e internacionais.