Morador da zona rural, Marivaldo do Antimary é reeleito vereador na cidade do Bujari

Após intensa batalha na campanha em busca do voto, Marivaldo do Antimary conseguiu êxito nessas Eleições e foi reconduzido à Câmara Municipal do município do Bujari. No quadro geral, ele ficou em terceiro lugar obtendo 335 votos.

Marivaldo reside na zona rural, precisamente na floresta estadual do Antimary e lida há anos com a compra de castanha.

Nas eleições de 2020, ele ficou como suplente e assumiu uma vaga na Câmara do Bujari no ano passado por ocasião da cassação de um vereador. Agora, Marivaldo é titular e um dos mais votados. “Agradeço muito a população do Bujari por ter depositado confiança em meu nome. Agradeço de coração. Vamos retribuir com muito trabalho”, enfatizou.

Além do Bujari, Marivaldo é bastante conhecido na região de Sena Madureira, pois desde 2014 atua comprando castanha nos rios e ramais do município.