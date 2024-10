Morte de delegado, antecipação de salário e acreana baleada na Bolívia; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Moradores capturam peixe gigante de 100 kg no interior do Acre; VEJA O VÍDEO

Os moradores do rio Macauã, em Sena Madureira, obtiveram êxito na tarde deste domingo (13) durante uma pescaria. Em um porto que fica na comunidade triunfo, eles conseguiram capturar um pirarucu que pesou 100 quilos.

Crime brutal: mulher é agredida até a morte e corpo é encontrado com ossos expostos

Uma usuária de entorpecentes, identificada apenas como Maria, foi espancada até a morte na noite deste domingo (13), em uma área de mata no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

URGENTE: delegado da Polícia Federal é encontrado morto com tiro na cabeça, em Rio Branco

O delegado da Polícia Federal no Acre, Fares Antoine Feghali, de 35 anos de idade, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (15), em Rio Branco.

Acreana é baleada após sair de festa e homem descobrir que ela era PM; caso repercute nacionalmente

A policial militar Dayana da Silva Barbosa, de 38 anos, foi baleada no rosto, no último domingo 13), enquanto passeava em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A informação foi revelada pelo site boliviano El Dever.

QUARTA-FEIRA

Delegado da PF encontrado morto foi o terror dos prefeitos acusados de corrupção

O delegado da Polícia Federal, Fares Antoine Feghali, que será sepultado em Rio Branco nesta quarta-feira (16) após ter sido encontrado morto no banheiro de uma das salas do Centro Empresarial Rio Branco, já era praticamente um especialista no combate à corrupção no Acre. Apesar da pouca idade (tinha apenas 35 anos), desde que foi empossado no cargo, em 2015, ele passou a atuar contra o crime organizado e no combate à corrupção no serviço público.

Em clima de emoção e homenagens, corpo do delegado Fares Feghali é velado em Rio Branco

Os familiares, amigos e colegas de profissão de Fares Feghali, que foi encontrado morto na tarde da última terça-feira (15), no Centro Empresarial de Rio Branco, se despedem do delegado em velório, que acontece na Capela do cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate em Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Blogueira tem contas bloqueadas após dever universidade e ‘esbanjar vida de luxo’, diz Estadão

O desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre, decidiu bloquear as contas da blogueira Nathalia Mello, após uma ação movida por um Centro Universitário de Rio Branco. Os detalhes foram divulgados em uma matéria do Estadão, publicada nesta quinta-feira (17).

Gladson anuncia antecipação de salário dos servidores públicos; veja nova data

O governador Gladson Cameli anunciou na tarde desta quinta-feira (17), a antecipação do salário do mês de outubro dos servidores públicos do Estado do Acre.

SEXTA-FEIRA

Morre Marcos Vicentti, fotógrafo premiado e referência no jornalismo acreano

Na madrugada desta sexta-feira (18), o Acre se despediu de uma de suas grandes referências na fotografia jornalística. Marcos Vicentti, conhecido como Marcão, faleceu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, enquanto aguardava um transplante de rim.

Vídeo antigo do Acre revela como era a paisagem décadas atrás e viraliza em rede social

Um vídeo publicado em uma rede social tem viralizado recentemente, afirmando que as imagens em preto e branco são registros do Acre em 1949.