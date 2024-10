Em clima de emoção e homenagens, corpo do delegado Fares Feghali é velado em Rio Branco

Os familiares, amigos e colegas de profissão de Fares Feghali, que foi encontrado morto na tarde da última terça-feira (15), no Centro Empresarial de Rio Branco, se despedem do delegado em velório, que acontece na Capela do cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate em Rio Branco.

Durante as primeiras horas da manhã, diversos amigos e familiares vieram prestar suas últimas homenagens ao rapaz. Fares era muito querido pela comunidade e pelos colegas da Polícia Federal, que este ano chegou a ser nomeado interinamente como superintendente regional da PF.

Ainda na manhã desta quarta-feira, um padre da igreja católica veio ao velório realizar uma cerimônia. Em respeito a dor da família e amigos, o momento não foi registrado em imagens.

O velório deve seguir por todo o dia, com homenagens de amigos e familiares. Às 16h, o corpo deve ser sepultado no Cemitério Morada da Paz.

O ContilNet se solidariza com a família e presta suas condolências a todos que amavam Fares Feghali pelo filho, irmão, amigo e profissional que ele foi, e ao serviço que prestou à sociedade acreana.

Quem foi Fares Feghali?

Graduado em Direito em 2012, Fares Feghali era delegado da PF-AC desde 2015 e possuía especializações em Advocacia Contratual e Responsabilidade Civil, Direito Internacional Aplicado, além de Direito Penal e Processo Penal Aplicados.

Após um ano de sua nomeação, atuou como titular da fronteira do Acre em Epitaciolândia e, em janeiro de 2021, assumiu a chefia da Delegacia de Polícia de Imigração da PF-AC. Neste ano, chegou a ser nomeado interinamente como superintendente regional da PF.

