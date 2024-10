Acreana é baleada após sair de festa e homem descobrir que ela era PM; caso repercute nacionalmente

A policial militar Dayana da Silva Barbosa, de 38 anos, foi baleada no rosto, no último domingo 13), enquanto passeava em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A informação foi revelada pelo site boliviano El Dever.

Dayana estava na cidade para visitar a irmã, que mora na cidade boliviana. Ela teria sido baleada por um homem que conheceu em um bar, após ele descobrir que ela era policial.

De acordo com o jornal, a policial saiu sozinha para uma casa noturna e no local, conheceu um homem, que a levou para o seu apartamento. Ela teria dormido no local e quando acordou, se deparou com o homem apontando uma arma de fogo para ela.

Dayana reagiu e cobriu o rosto com o braço esquerdo, mas a bala perfurou seu braço e feriu seu nariz.

A polícia boliviana afirmou que a suspeita é de que o homem atirou em Dayana ao descobrir que ela era integrante da Polícia Militar. Segundo o jornal boliviano, os investigadores acreditam que o atirador seja integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior organização criminosa do Brasil.

A polícia boliviana já efetuou prisões e a investigação segue em andamento. Dayana está internada em uma clínica privada.