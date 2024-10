Mulher de 72 anos morre em fila de votação

Uma mulher de 72 anos morreu em fila de votação no Rio de Janeiro. O caso aconteceu neste domingo (6/10), durante o 1º turno das eleições municipais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no Colégio Municipal Camilo Castelo Branco, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio.

Ainda não se sabe o motivo da morte da eleitora. As informações são do R7.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), a votação no local foi suspensa temporariamente para o trabalho da perícia e para a remoção do corpo.

Após o trabalho dos agentes, a sala da seção onde ocorreu a morte foi trocada e a votação segue normalmente.