Mundial de LOL 2024: veja tabela, times e como assistir aos playoffs

O Mundial de LOL 2024 já está na fase de playoffs, com oito equipes das 20 que participaram da Fase Suíça ainda no páreo pelo título. A etapa final do Worlds acontece em Paris, na França, e Londres, na Inglaterra, e terá formato de mata-mata, com a org campeã levando para casa o troféu e a maior fatia da premiação total de US$ 2,225 milhões (cerca de R$ 12,4 milhões na cotação atual).

A seguir, o TechTudo preparou um guia com tudo o que você precisa saber sobre os playoffs do campeonato de League of Legends: desempenho dos times classificados, regulamento e calendário, além de como assistir às partidas. Vale lembrar que a paiN Gaming, representante brasileira no torneio, fez história ao passar da primeira fase, mas ficou pelo caminho na Fase Suíça.