Nível do Rio Acre sobe quase 10 cm em 24 horas; veja última medição da Defesa Civil

O nível do Rio Acre voltou a subir nos últimos dias e nesta quarta-feira (2), o manancial marcou 1,43 metros na medição desta manhã, realizada pela Defesa Civil do município. O aumento registrado foi de 8 centímetros em 24 horas, visto que na última terça-feira (1), o nível do rio estava 01,35 metros.

O aumento do nível das águas do rio se deve ao retorno de chuvas isoladas na região da bacia do Rio Acre. Há poucos dias, o Rio Acre registrou a menor cota da história, com 1,23 metros, ultrapassando a cota de 2022, considerada a pior até então.

O Rio Acre tem atingido níveis preocupantes nos últimos dias, diante da seca severa enfrentada em todo o Estado. Nesta segunda-feira (3), o afluente atingiu a marca 1,38 metro.

A Defesa Civil Estadual informou que essa é a primeira vez na história em que o rio fica abaixo dos 2 metros por mais de 100 dias, desde que a medição começou a ser realizada, no ano de 1971.

O rio saiu de 2,06 metros, no último dia 13 de junho, para 1,99 metro no dia seguinte. Desde lá, as águas não conseguiram atingir os 2 metros, mesmo oscilando.