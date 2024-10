No Acre, empresária inaugura loja inspirada nas Angels da marca Victoria’s Secret

A empresária Tâmy Lima, conhecida por seu bom gosto, inaugurou recentemente sua terceira loja, SL Intimate, no Acre. Inspirada nas famosas Angels da marca Victoria’s Secret, a nova loja oferece uma seleção exclusiva de lingeries luxuosas, delicadas e sensuais, pensadas para valorizar a beleza da mulher acreana.

Com duas lojas já consolidadas no estado, “Sou Lovezinha”, voltadas exclusivamente para o público feminino, Tâmy revela que a inspiração para a criação de sua nova loja veio do icônico desfile das Angels. Em conversa com a coluna Douglas Richer, a empresária compartilhou como essa memória influenciou sua decisão:

“Tivemos o retorno do desfile das Angels da Victoria’s Secret, e, quando montei a loja nova, fiz inspirada nisso. Desde adolescente, eu assistia e ficava deslumbrada com as modelos desfilando com asas de anjo. Ao abrir a loja, pensei nesse desfile que tantas mulheres assistem e se imaginam desfilando com aquelas asas. Eu também me imaginava me transformando em uma Angel, poderosa e confiante.”

Tâmy ressaltou que sua ideia foi criar um espaço onde as mulheres pudessem se sentir igualmente especiais, com peças que realcem sua beleza real: “As modelos no desfile parecem perfeitas, mas nós somos mulheres reais. Por isso, quis criar uma loja onde as mulheres pudessem se sentir poderosas, usando lingeries que valorizem seus pontos mais bonitos, oferecendo conforto e beleza.”

A SL Intimate aposta em peças que proporcionam elegância e empoderamento, trazendo o glamour das passarelas para o dia a dia das mulheres.

Veja fotos: