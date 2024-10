Nobel da Paz 2024 vai para grupo japonês de luta contra armas atômicas

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou, nesta sexta-feira (11/10), que o Prêmio Nobel da Paz 2024 será concedido à organização japonesa Nihon Hidankyo (Confederação Japonesa de Organizações de Sofredores de Bombas Atômicas e de Hidrogênio), movimento popular de sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, também conhecido como Hibakusha (vítimas da bomba atômica).

De acordo com o comitê, a Nihon Hidankyo foi escolhida por seus “esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, por meio de depoimentos de testemunhas, que armas nucleares nunca devem ser usadas novamente”.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024