Nutricionista do Acre revela 5 mitos absurdos do mundo da alimentação; VEJA O VÍDEO

Com o passar dos anos, dúvidas sobre a alimentação saudável continuam a preocupar aqueles que buscam uma nutrição equilibrada. Além disso, novas tendências e informações propagadas pela mídia podem gerar confusão e levar a escolhas inadequadas.

Eduardo Andrade, nutricionista acreano com pós-graduação em Nutrição Esportiva pela Unileya, em Brasília, chamou a atenção recentemente em seu perfil no Instagram ao desmistificar cinco mitos alimentares bastante difundidos. O vídeo que ele publicou trouxe uma reflexão importante sobre o que realmente afeta a saúde e o bem-estar das pessoas. Segundo Andrade, “algumas ideias absurdas podem prejudicar sua alimentação e saúde”.

Na legenda do vídeo, o nutricionista explicou em detalhes cada mito, promovendo uma visão mais esclarecida sobre questões de nutrição:

1. Água com limão não tem efeito termogênico ou detox

Andrade esclareceu que a tão falada mistura de água com limão, popularmente atribuída à aceleração do metabolismo e à desintoxicação do organismo, não tem comprovação científica. Ela não possui qualquer efeito termogênico que ajudaria no emagrecimento, tampouco “desintoxica” o corpo.

2. Leite de vaca é seguro para a maioria das pessoas

Muitos acreditam que o consumo de leite de vaca faz mal à saúde, mas o nutricionista destacou que ele é seguro para a maioria das pessoas que não apresentam alergia ou intolerância à lactose. Andrade frisou que, para indivíduos saudáveis, o leite pode até ser considerado um alimento anti-inflamatório.

3. O que engorda é o excesso de calorias ao longo do dia

Contrariando a crença de que o ganho de peso está relacionado ao consumo de calorias em horários específicos, Andrade reforçou que o que realmente faz engordar é o excesso de calorias consumidas durante o dia inteiro, independentemente do período em que são ingeridas.

4. Alimentos diet e light nem sempre são mais saudáveis

Outro mito comum é acreditar que alimentos diet ou light são sempre uma escolha melhor. O nutricionista ressaltou que, em muitos casos, esses produtos possuem a mesma quantidade, ou até mais calorias, do que os alimentos tradicionais, e por isso, nem sempre vale a pena optar por eles.

5. Arroz e macarrão integral não têm diferença significativa em calorias

Por fim, Andrade desmistificou a ideia de que o arroz e o macarrão integrais são muito mais saudáveis do que as versões brancas. Ele explicou que a diferença entre eles está principalmente na quantidade de fibras. Em uma dieta balanceada em fibras, a inclusão de alimentos integrais não é essencial.

O vídeo de Eduardo Andrade já foi amplamente compartilhado nas redes sociais, alcançando grande repercussão. Veja o vídeo: