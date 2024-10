Onde assistir Botafogo x Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão sub-17

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 01 de outubro de 2024, em mais um grande duelo das semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17. O jogo de ida será disputado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília). Ambas as equipes chegam com campanhas sólidas e prometem uma partida emocionante.

Com transmissão ao vivo pelo SporTV, o confronto promete ser acompanhado por torcedores de todo o país, ansiosos pelo desfecho dessa batalha entre dois gigantes do futebol de base.

Botafogo: Campanha sólida até as semifinais

O Botafogo, conhecido como o Glorioso, terminou a primeira fase do Brasileirão sub-17 em segundo lugar no Grupo A, somando 19 pontos em sua jornada até as semifinais. A equipe carioca acumula sete vitórias, um empate e três derrotas. Nas quartas de final, o Botafogo enfrentou o Cuiabá e, apesar de uma derrota no jogo de ida por 2 a 1, garantiu a vaga com uma vitória por 1 a 0 no jogo de volta, avançando nas penalidades.

A solidez defensiva e a capacidade de superação marcaram a trajetória do Botafogo até aqui. A equipe alvinegra tem apostado na força de seu elenco e no talento de suas jovens promessas para avançar na competição. O jogo de hoje é crucial para os cariocas, que jogam em casa e esperam construir uma vantagem para a partida de volta.

Palmeiras: Campanha invicta e cheia de confiança

Do outro lado do campo, o Palmeiras chega embalado após uma campanha invicta no Grupo B. As Crias da Academia, como são conhecidos os jovens talentos do clube, encerraram a fase de grupos com 25 pontos, resultado de nove vitórias e três empates. Nas quartas de final, o time eliminou o seu maior rival, o Corinthians, com um empate por 1 a 1 no jogo de ida e uma vitória decisiva por 3 a 1 na volta.

A força ofensiva do Palmeiras é um dos principais destaques da equipe. Ao longo da competição, o time paulista mostrou consistência no ataque e grande capacidade de reação. O duelo contra o Botafogo promete ser um dos mais equilibrados do torneio, com o Palmeiras buscando manter sua invencibilidade e sair na frente no confronto das semifinais.

Retrospecto e expectativas para o confronto

O histórico de confrontos entre Botafogo e Palmeiras no sub-17 sempre traz partidas acirradas. Ambas as equipes são tradicionais formadoras de talentos no futebol brasileiro e possuem grandes expectativas para alcançar a final do torneio. Para o Botafogo, jogar no Estádio Nilton Santos, diante de sua torcida, é uma oportunidade de abrir vantagem no confronto de ida.

Por outro lado, o Palmeiras chega confiante, com uma defesa sólida e um ataque rápido, que tem feito a diferença ao longo da competição. A equipe paulista pretende levar um bom resultado para decidir a vaga em casa, na partida de volta, o que adiciona ainda mais pressão sobre o confronto de hoje.

Fique de olho: jogadores que podem fazer a diferença

Em jogos decisivos como este, o talento individual pode fazer a diferença. No Botafogo, o destaque vai para o atacante Lucas, artilheiro da equipe na competição e peça fundamental para as jogadas ofensivas do time. Já no Palmeiras, o meia-atacante João Pedro tem se destacado com sua visão de jogo e habilidade nas finalizações.

Além disso, a solidez defensiva de ambos os times será posta à prova. Os zagueiros de ambas as equipes têm sido peças-chave na campanha até as semifinais, e a forma como lidarem com a pressão de um jogo decisivo pode determinar o desfecho do confronto.

Detalhes da arbitragem

A responsabilidade de conduzir a partida de hoje estará nas mãos do árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Naiara Mendes Tavares e Lucas Castro dos Santos, também do RJ. O quarto árbitro será Jodis Nascimento de Souza.

A arbitragem será fundamental para manter o ritmo do jogo, especialmente considerando a rivalidade e a importância do confronto. Jogos dessa magnitude geralmente têm momentos de tensão, e a equipe de arbitragem terá o desafio de garantir que a partida ocorra de maneira justa e equilibrada.

O que esperar do jogo de volta?

Após o confronto de ida no Estádio Nilton Santos, Botafogo e Palmeiras se encontrarão novamente para a partida decisiva, que acontecerá em São Paulo. O resultado do jogo de hoje será determinante para as estratégias de ambas as equipes no jogo de volta. Se o Botafogo conseguir aproveitar o fator casa, poderá chegar com uma vantagem considerável. Já o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, pretende manter sua invencibilidade e levar a decisão para seus domínios.

Com duas equipes tão equilibradas e fortes, o confronto promete ser decidido nos detalhes. A experiência dos jogadores em lidar com a pressão e a capacidade de aproveitar as oportunidades que surgirem em campo podem ser os fatores decisivos para definir quem avançará para a grande final do Campeonato Brasileiro sub-17.

Resumo das campanhas até o momento

Botafogo : Fase de grupos: 2º lugar do Grupo A com 19 pontos. Quartas de final: vitória sobre o Cuiabá nos pênaltis após derrota na ida por 2 a 1 e vitória por 1 a 0 na volta.

: Palmeiras : Fase de grupos: 1º lugar do Grupo B com 25 pontos. Quartas de final: vitória sobre o Corinthians, com empate no primeiro jogo (1 a 1) e vitória no segundo (3 a 1).

:

Onde assistir Botafogo x Palmeiras?

Para os torcedores que não puderem comparecer ao Estádio Nilton Santos, o confronto será transmitido ao vivo pelo canal fechado SporTV. A transmissão começa às 21h30, no horário de Brasília, e promete acompanhar cada detalhe desse importante confronto das semifinais.