Onde foi gravada Amor Traiçoeiro? O lugar já foi palco para uma outra grande produção

Depois de Bebê Rena e Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, Amor Traiçoeiro é a mais nova minissérie da Netflix e, em pouco tempo, já se tornou a mais vista da plataforma! A narrativa mostra Gabriella (Monica Guerritore), uma mulher que, ao completar seus 60 anos, Elia (Giacomo Gianniotti), um jovem charmoso e cheio de energia, da mesma idade de seu filho mais velho.

O relacionamento, no entanto, carrega mistérios e provoca conflitos profundos, principalmente com seus filhos, que enxergam Elia com desconfiança. Convencidos de que ele é um oportunista, os filhos se unem em uma tentativa de proteger o patrimônio e a estabilidade da família.

Netflix

Além de um enredo que entrega sensualidade a cada cena e uma ótima sintonia entre os protagonistas, outro elemento na produção chamou a atenção do público: os cenários! As belas paisagens naturais combinam perfeitamente com todo o mistério e romance que rodeiam a série.

A apaixonante Sorrento!

Sorrento é localizada na Costa Amalfitana, na Itália, e foi o principal local de filmagem da série devido à linda vista para o mar e para as montanhas ao fundo. É o cenário perfeito para um amor proibido e a calmaria da paisagem paradisíaca se contrapõe com os conflitos inteiros entre os protagonistas.

Netflix

Além de Amor Traiçoeiro, Sorrento foi palco para um filme que, para quem é fã de romance, com certeza tem ele na ponta da língua! Estou falando de Sob o Sol de Toscana, longa dirigido e roteirizado por Audrey Wells. Frances Mayes (Diane Lane) é uma escritora que leva uma vida feliz em San Francisco, até que se divorcia de seu marido. Ela decide mudar radicalmente de vida e compra uma chácara na Toscana. Porém, enquanto ela cuida da reforma de sua nova casa, acaba conhecendo um novo homem, que reacende sua paixão.

Walt Disney Studios Motion Pictures

Outros cenários marcantes em Amor Traiçoeiro estão a Marina Grande, que é um dos cenários mais emblemáticos da série, onde ocorrem momentos decisivos entre Gabriella e Elia, e o centro histórico oferece um bom pano de fundo para conversas comoventes e íntimas entre os personagens.