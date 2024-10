Outubro terá quase 20 leilões de terrenos, carro e motocicletas; confira

No dia 1º de outubro, será encerrada a oportunidade de arrematar uma moto, que está sendo reofertada por meio do leilão do Juizado Especial Cível de Feijó. Para participar e enviar lances eletrônicos, as interessadas e interessados devem fazer cadastro no site da leiloeira.

No dia 4 de outubro, concluem os prazos das vendas públicas da Vara Cível de Sena Madureira, 1ª e 4ª Vara Cível de Rio Branco, Vara Única de Epitaciolândia e Vara Cível de Brasiléia. Os itens disponíveis são três terrenos, um carro e duas motocicletas.

Vale ressaltar que os imóveis podem ser parcelados com entrada de 25% do valor e o restante em até 30 meses. Já veículos, também é necessária entrada com 25% do valor e o restante pode ser pago em até seis parcelas. É importante observar as condições constantes no edital.

Seguindo o cronograma, os leilões da 2ª Vara Cível de Rio Branco, Vara Cível de Tarauacá e Vara Única de Epitaciolândia se encerram dia 7, com um imóvel no Aeroporto Velho da capital acreana, uma moto e três animais bovinos com aproximadamente três anos de idade.

Outros cinco leilões finalizam no dia 8: Vara Cível de Sena Madureira e 1ª, 4ª e 6ª Vara Cível de Rio Branco, 1ª Vara da Fazenda Pública, com um galpão, quatro carros,100 milheiros de tijolos e uma máquina empacotadeira.

No dia seguinte, os últimos quatro leilões programados para o mês, sendo: Vara Única de Xapuri, Vara Cível de Brasiléia, Vara Criminal de Tarauacá e 1ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul. São 30 vacas nelore, um terreno, quatro motos e um imóvel de grandes dimensões com tanques de criação de peixes, situado em Guajará, cidade do estado do Amazonas.