PMs agem rápido e prendem homem que pretendia matar ex-esposa; arma de fogo foi apreendida

Davi dos Santos Souza, 25 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por ameaçar a ex-esposa, identificada como Stfany Karoliny Gomes Ribeiro, de 20 anos, na noite deste sábado (26). O fato aconteceu na Travessa Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do 2° Batalhão estava em patrulhamento de rotina quando avistou Stfany correndo desesperada em via pública e pedindo socorro aos PMs, afirmando que o homem que se aproximava dela queria matá-la: “Ele vai me matar, ele está armado!”.

Rapidamente, os militares desceram da viatura e tentaram realizar a abordagem, mas o suspeito resistiu à prisão e saiu correndo, sendo necessário que a guarnição o acompanhasse para contê-lo. No momento da abordagem, o indivíduo resistiu ativamente ao procedimento de revista pessoal, iniciando uma luta corporal com os policiais. Foram utilizadas técnicas de imobilização e força física para contê-lo. O suspeito foi imobilizado, algemado e submetido à busca pessoal, sendo localizada uma arma de fogo em sua cintura.

Com Davi detido e Stfany mais calma, ela relatou que o suspeito era seu ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento e, por isso, foi até sua casa para ameaçá-la de morte. Para se proteger, ela decidiu correr para a rua e pedir ajuda, pois sabia que ele era agressivo e estava armado com um revólver. Stfany contou ainda que recentemente foi ferida com golpes de faca na perna desferidos por ele.

Diante dos fatos e do flagrante de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, foi dada voz de prisão a Davi, que foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Já na delegacia, durante a formalização do Boletim de Ocorrência, Stfany demonstrou medo de que Davi fosse solto e tentasse matá-la novamente, optando por desistir da representação contra o autor e se retirando do local. A desistência da mulher foi presenciada por policiais civis plantonistas da DEAM. Entretanto, em conformidade com a Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024, que estabelece o crime de ameaça contra a mulher como de natureza pública incondicionada, a prisão em flagrante foi mantida, assim como a acusação de porte ilegal de arma de fogo.

As ações rápidas e enérgicas dos PMs do 2° Batalhão têm dado uma certa tranquilidade e resposta rápida à sociedade no Segundo Distrito de Rio Branco, uma vez que as ações são bem coordenadas e os militares conhecem a localidade, apresentando resultados positivos nas prisões e apreensões em flagrante.