PMs prendem homem transportando 15 kg de skunk em veículo de aplicativo em Rio Branco

Marcelo Pereira Balbino, 38 anos, foi preso acusado de transportar cerca de 15 kg de skunk, na noite desta segunda-feira (28), durante uma blitz rápida, montada nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, no km 1 da rodovia AC-40, no Loteamento Fahart, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do Tático do 2° Batalhão, uma guarnição estava realizando uma blitz rápida para tentar prender foragidos e apreender ilícitos na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Durante a operação, foi dada ordem de parada para o motorista de um carro modelo Fiat Uno, de cor prata, que obedeceu à ordem.

Durante as perguntas de praxe, o passageiro mostrou nervosismo, o que chamou a atenção dos militares, que perguntaram se Marcelo tinha passagem pela polícia. Ao responder que sim, o homem foi abordado e submetido a uma revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Já na revista veicular, foi encontrado no porta-malas cerca de 15 kg de skunk.

O passageiro assumiu a posse da droga, e o suposto motorista de aplicativo não conseguiu provar que realmente se tratava de uma corrida, pois a chamada não foi feita pelo aplicativo, mas por uma ligação, que o chamou até a Vila Acre e, em seguida, o passageiro embarcou sem um destino em específico.

Diante dos fatos, Marcelo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga. O motorista de aplicativo deverá provar que foi realizar uma corrida para o suposto cliente. Caso comprove, deverá entrar como testemunha dos fatos.