Polícia Civil do Acre planeja mudança para o antigo Fórum Barão do Rio Branco

Nesta segunda-feira, 7, a direção geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), em conjunto com as Secretarias de Estado de Segurança Pública, Obras Públicas e Planejamento, além de representantes do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), realizaram uma visita técnica ao antigo Fórum Barão do Rio Branco, localizado no centro da capital acreana. O local está sendo considerado para abrigar toda a parte administrativa da Polícia Civil, e, para isso, passará por reformas de adaptação.

Com a mudança do TJAC para a recém-construída Cidade da Justiça, localizada no Portal da Amazônia, o prédio do Fórum será cedido à PCAC para que a instituição concentre suas atividades administrativas no local. Durante a visita, os representantes das instituições públicas percorreram as instalações do prédio, que será reformado para atender às novas funções da Polícia Civil.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, destacou a relevância do prédio e a necessidade de reformas para adequá-lo às necessidades da corporação. “O Fórum Barão do Rio Branco é um prédio icônico, com uma estrutura robusta, mas que precisa de adaptações para que possamos centralizar as atividades administrativas da Polícia Civil. Essas reformas serão essenciais para garantir um ambiente de trabalho eficiente e moderno, tanto para nossos servidores quanto para o público que será atendido,” afirmou o delegado.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo de Souza Gaia, ressaltou que essa iniciativa é parte de um amplo investimento na segurança pública do Estado. “A adaptação do Fórum para abrigar a Polícia Civil é mais um exemplo do compromisso do governo com a melhoria das condições de trabalho de nossos profissionais de segurança. Estamos investindo na infraestrutura necessária para proporcionar um atendimento de excelência à população e fortalecer o sistema de segurança,” destacou.

O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, explicou que o governo do Acre já está em tratativas com o TJAC para formalizar a transição, além de discutir a possibilidade de doação de materiais de escritório para auxiliar a PCAC. “Estamos avançando nas negociações para que a Polícia Civil possa ocupar o prédio o quanto antes, e as reformas serão iniciadas em breve. Além disso, o Tribunal de Justiça poderá contribuir com a doação de equipamentos e materiais, o que facilita o processo de transição e minimiza custos,” explicou Brandão.

As reformas devem começar nos próximos meses, garantindo que o antigo Fórum esteja adequado às novas necessidades da Polícia Civil, marcando mais um importante investimento na segurança pública do Acre.