Polícia prende suspeitos de envolvimento na morte de empresário que foi baleado ao defender namorada

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), localizou e prendeu, na manhã desta quarta-feira (9), dois suspeitos envolvidos no assassinato do empresário Lucas Palu. O crime aconteceu em junho de 2023, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

Os investigados G.C de A. e J.C. da S. foram detidos após a emissão de mandados de prisão, expedidos pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões da Comarca de Rio Branco.

A polícia também apreendeu uma pistola calibre .40, com numeração suprimida e municiada, em um dos endereços alvo de busca e apreensão.

O principal acusado, responsável pelos disparos, já havia sido identificado, preso e condenado pela Justiça no primeiro semestre de 2024.

O empresário Lucas Sales Palú, de 30 anos, morto com três tiros em uma lanchonete no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, ao defender a namorada, era sobrinho do deputado estadual Manoel Moraes, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).