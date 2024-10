Policial à paisana prende homem acusado de matar adolescente a facadas em praça

O adolescente Redicley Santos de Paica, de 16 anos, foi morto a golpes de faca enquanto passeava na noite desta quinta-feira (10), na Praça Assem Mustafa, no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Segundo informações da polícia, Redicley estava na Praça Assem Mustafa quando se desentendeu com o acusado, identificado como Maycon Alves Bezerra, de 29 anos. Durante a discussão, Maycon puxou duas facas e desferiu vários golpes contra o adolescente, que chegou a ser levado ao hospital, mas já chegou sem vida. Após o crime, Maycon fugiu correndo com as facas na mão.

Rapidamente, as guarnições da Polícia Militar do Estado do Amazonas iniciaram buscas na área, mas sem sucesso. O capitão Bruno Almeida, que estava nas proximidades e ouviu a ocorrência pelo rádio, observou que as características descritas coincidiam com as de Maycon, que corria pela rua Nova Baixada. Mesmo à paisana, o oficial deu ordem de parada ao acusado e, após confirmar sua identidade, realizou uma revista pessoal, encontrando uma das facas.

Buscas foram realizadas nas proximidades da prisão, onde a segunda faca, do tipo peixeira, foi localizada, descartada por Maycon logo após o crime. Diante dos fatos, Maycon recebeu voz de prisão e, com o auxílio da guarnição do sargento E. Leite e do cabo Tarcio Ribeiro, foi encaminhado à 61ª Delegacia de Polícia Civil, onde deverá responder pelo crime e permanecer à disposição da Justiça.

A Polícia Militar de Boca do Acre é uma das mais eficientes do Amazonas. Várias ocorrências foram elucidadas com a prisão em flagrante dos acusados, proporcionando sempre uma resposta rápida à sociedade amazonense.