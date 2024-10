Possibilidade de vitória de Bocalom no primeiro turno é destaque na imprensa nacional

A mais recente pesquisa de intenção de votos para prefeito em Rio Branco, realizada pela Quaest, mostrando a possibilidade de vitória do candidato à reeleição Tião Bocalom (PL) já no primeiro turno, tem sido destaque na imprensa nacional como uma das possíveis capitais brasileira a resolver as eleições municipais já no próximo domingo (06).

Ao falar dos números em recente reportagem, veiculada no início desta semana, o site Valor Econômico lembra que a pesquisa Quaest divulgada no dia (16) mostra Bocalom com 47% das intenções de voto, seguido por Marcus Alexandre (MDB) com 36%, seguidos de Jarude (Novo) tem 5%, e Dr. Jenilson (PSB) aparece com 4%, “com chances remotas”, conforme avalia o site.

Na matéria, destaca-se o crescimento de Bocalom atribuído ao esforço da campanha para a “consolidação da direita bolsonarista”, com a aposta de “nacionalização” da disputa a partir da “ligação” com o ex-presidente Jair Bolsonaro para vencer e se reeleger ainda no primeiro turno.

Liderando as pesquisas na reta final, Bocalom ultrapassa seu principal adversário, Marcus Alexandre, ex-prefeito pelo PT cuja atual candidatura pelo MDB é considerada, pela análise do site, ‘uma tentativa da esquerda de diminuir a rejeição ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para se repaginar e voltar ao poder’.