Prato popular no Brasil é eleito o pior do mundo em ranking; veja qual

No topo do ranking, apareceu o coxão duro, bastante popular no Brasil. Conhecido em inglês como “top round roast”, é um corte magro e mais firme, retirado da parte traseira da perna do boi.

Esse corte é muito utilizado em churrasco ou cozidos (na amada ou temida panela de pressão), métodos que ajudam a amaciar suas fibras mais duras e realçar seu sabor. Embora não seja tão macio quanto cortes nobres, como o filé-mignon ou picanha, o coxão duro é valorizado por sua acessibilidade e versatilidade em diferentes pratos brasileiros.