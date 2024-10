Prefeitura emite nota sobre cobrança de taxas em quadras poliesportivas de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, notificou os moradores da capital acreana nesta quarta-feira (16), sobre uma ilegalidade que vem ocorrendo em vários bairros. De acordo com o informativo, tem sido feito a cobrança de taxas para a utilização das quadras poliesportivas recém-inauguradas.

O órgão esclarece que a ação é realizada por pessoas alheias não ligadas a gestão, que estão fechando os espaços com cadeados e cobrando valores para o uso.

“Pessoas alheias estão mantendo fechadas com cadeados e cobrando essas taxas o que é totalmente ilegal e a Prefeitura de Rio Branco não compactua com tal procedimento”, afirma.

A prefeitura destaca ainda que tem o compromisso com a promoção do esporte como ferramenta de inclusão e bem-estar social, e que as quadras poliesportivas são disponíveis gratuitamente para toda a população.

Veja a nota:

“A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, vem a público esclarecer sobre a cobrança de taxas para a utilização das quadras poliesportivas recém-inauguradas em diferentes bairros da cidade.

A gestão reafirma seu compromisso com a promoção do esporte como uma ferramenta de inclusão e bem-estar social, garantindo que as quadras poliesportivas permaneçam acessíveis e disponíveis a todos os cidadãos de Rio Branco.

Artur Oliveira

Secretário Municipal de Esportes“