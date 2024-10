Procurador do Acre entra para lista tríplice de novo ministro do STJ; escolha será de Lula

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) escolheu nesta terça-feira (15), a lista tríplice com os nomes dos candidatos a novos ministros da corte. A decisão final caberá ao presidente Lula.

Ao todo, dois novos ministros serão escolhidos. O primeiro, destinado a membros do Ministério Público. Essa vaga foi aberta após a aposentadoria da ex-ministra Laurita Vaz. É justamente essa cadeira que um acreano entrou na disputa.

O procurador do Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa, era apontado desde o início das discussões como um dos favoritos ao cargo. Nesta terça (15) ele foi oficialmente incluído na lista tríplice, junto com Marluce Caldas, do Ministério Público de Alagoas e Carlos Frederico, subprocurador-geral da República.

Sammy Barbosa tem grandes chances de ser o nome escolhido por ter apoio do ministro do STJ, Mauro Campbell.

A outra vaga na disputa é destinada a desembargadores federais e foi deixada após a aposentadoria da ex-ministra Assusete Magalhães. Os incluídos na lista tríplice são: Carlos Brandão, Marisa Santos e Daniele Maranhão.