Real Big Data: Bocalom chega a 53% pode garantir reeleição no 1º turno; confira

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), segue como o principal nome na disputa eleitoral de 2024, com 53% das intenções de votos válidos, de acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (3), pela TV Gazeta.

Com a votação marcada para este domingo (6), a pesquisa indica a possibilidade de vitória de Bocalom já no primeiro turno.

Bocalom lidera tanto na pesquisa espontânea, quando os eleitores indicam seus candidatos sem a apresentação de nomes, quanto na estimulada, onde os concorrentes são citados.

Na espontânea, ele tem 39% das intenções de voto, enquanto Marcus Alexandre (MDB) aparece com 22% e Emerson Jarude (Novo) com apenas 1%.

Já na pesquisa estimulada, o atual prefeito mantém a liderança com 50%, à frente de Marcus Alexandre, que soma 36%. Jarude tem 5%, e Jenilson Leite (PSB) registra 3%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1 e 2 de outubro, entrevistando mil eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o número AC-05312/2024.

Com uma disputa acirrada entre os dois primeiros colocados, a expectativa em Rio Branco é grande para as eleições do próximo domingo, com os eleitores aguardando ansiosamente o resultado.

Além disso, o estudo revela que 3% dos eleitores ainda não decidiram seu voto e 3% pretendem votar em branco ou nulo.