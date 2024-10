Rio Acre sobe 8 centímetros nas últimas 24h e se aproxima da cota dos 2 metros

O governo do Acre, baseado em dados qualificados e quantificados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), divulgou neste domingo (13), dados sobre a situação do nível do Rio Acre, na capital.

Segundo o informativo, repassado diariamente, o manancial alcançou nas últimas 24h, 1,59 metros. No último sábado (12), o manancial estava com 1,51 metros, alcançando assim, 8 centímetros, e se aproximando da marca de 2 metros.

Mesmo com o resultado, a situação ainda é considerada de alerta máximo, mas com o aumento de chuvas no mês de outubro, o Rio continua se distanciado da cota mínima atingida no dia 21 de setembro.

O manancial segue abaixo dos 2 metros há mais de 100 dias. Segundo a Defesa Civil do Estado, essa é a primeira vez desde quando iniciou a medição do manancial, em 1971, que o nível das águas permanece vários dias nesse ritmo.